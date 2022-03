Evergrande kan jaarcijfers niet op tijd presenteren

Het noodlijdende Chinese vastgoedbedrijf Evergrande kan de jaarcijfers niet voor 31 maart presenteren, zoals de beursregels van Hongkong voorschrijven. Reden is dat er nog werk met betrekking tot de audit van het bedrijf verricht moet worden.

De accountant die de jaarcijfers controleert heeft veel extra procedures opgelegd aan Evergrande vanwege de “drastische veranderingen” in de tweede helft van het jaar, schrijft de vastgoedreus in een verklaring. Het bedrijf voegde toe dat het de jaarcijfers “zo snel als praktisch is” zal presenteren nadat de controleprocedures zijn afgerond. Tot die tijd kunnen de aandelen van het bedrijf niet verhandeld worden. De handel in aandelen Evergrande werd op maandag al stilgelegd.