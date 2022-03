MKB-ers hebben vaak te weinig tijd voor digitalisering en online marketing

Digitalisering is een belangrijk thema in het MKB. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op en dit zorgt voor grote veranderingen in onze economie en samenleving. Mkb-ondernemers geven aan niet goed te weten waar ze moeten beginnen en hebben vaak een gebrek aan tijd en geld om zich op de digitalisering en online marketing van hun bedrijf te richten.

Het belang van een online marketing strategie

Tegenwoordig moet elke onderneming in ieder geval een website hebben. Het helpt bedrijven om in contact te komen met hun klanten en is een etalage voor de verkoop van goederen en/of diensten. Maar de doelgroep bereiken gaat helaas niet vanzelf. Daar is in onze digitale wereld meer voor nodig. Lange tijd gingen kleine bedrijven ervan uit dat een dergelijke strategie was weggelegd voor multinationals en grote organisaties.

Maar branding, een duidelijke positionering bepalen en een marketingstrategie zijn inmiddels voor iedere organisatie de basis om de klant te bereiken en doelstellingen te behalen. Online marketing is in de afgelopen jaren dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor veel MKB bedrijven.

Tijdrovend en complex

Als je je naamsbekendheid van je bedrijf of merk wil verbeteren, meer leads wil genereren, je marktaandeel wil vergroten en je doelgroep wil aanzetten tot een aankoop, zul je tegenwoordig dus een online marketingstrategie moeten hebben.

Zo’n strategie is echter behoorlijk tijdrovend en complex. Twee zaken waar je als ondernemer nou net niet op zit te wachten. Want wat wat is ‘Branding’ nou precies? En welke kansen biedt een nieuwe Website? Wat wordt er bedoeld met een SEO-strategie? Waarom zou je überhaupt moeten starten met Online Advertising? En hoe gaat Social Media je helpen meer uit de markt te halen? De grote vraag is dus: Zelf doen of uitbesteden?

Drie voordelen van uitbesteden

Als je kiest voor de uitbesteding van de werkzaamheden door bijvoorbeeld online marketing bureau Rotterdam, dan levert dat een aantal voordelen op.

Digitalisering kan uiteindelijk tijd- en kostenbesparing opleveren en ervoor zorgen dat je nieuwe markten kunt bereiken om de omzet te verhogen. Door het uit te besteden beschik je over een team met de juiste kennis en expertise om direct aan de slag te gaan voor jouw business. Het levert je de tijd op die jij als ondernemer vanzelfsprekend weinig hebt.

Succesvolle campagnes draaien en het onderhouden van je website leveren veel uiteenlopende en kennisintensieve werkzaamheden op. Online marketingbureaus beschikken over een team van verschillende specialisten die dit op kunnen pakken. Het zit meestal allemaal onder een dak en je hoeft dus niet in zee met allerlei verschillende partijen en/of freelancers.

Het is momenteel moeilijk om de juiste specialisten te vinden om in dienst te nemen. Door een bureau voor de online marketing van je onderneming in te schakelen, hoef je geen vaste werknemers te zoeken, hou je tijd over voor andere zaken en blijf je flexibel als je meer mankracht nodig hebt maar ook als je resultaten een keer tegenvallen.

Zijn er ook nadelen?

Soms is het voor marketingbureaus lastig is om het vakgebied van jouw bedrijf volledig te begrijpen. Wanneer je onderneming bijvoorbeeld een product verkoopt dat technisch erg complex is, dan kan het een tijdje duren voordat je op dezelfde lijn zit met het bureau.

Een ander nadeel is dat door het uitbesteden van online marketing je geen kennis opbouwt over dit onderwerp binnen je organisatie. Sommige ondernemers kiezen er daarom bewust voor om de werkzaamheden door eigen werknemers te laten doen.

Wanneer je voor een online marketingbureau kiest, ben je voor een deel ook afhankelijk van de planning die zij hanteren. Vertraging kan dan een rol spelen. Spreek dus van tevoren een duidelijke planning af die voor beide partijen haalbaar is om problemen te voorkomen.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een deel van de werkzaamheden uit te besteden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de teksten voor je website zelf te schrijven maar de zoekmachine optimalisatie uit handen te geven. Of je kunt zelf je advertentieteksten aanleveren maar de strategieën en de campagne-opzet overlaten aan een online marketingbureau.

Kies in ieder geval voor een online marketingbureau dat het meest in lijn ligt met jouw behoeften en strategie.