Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl sluit contract met McDonald’s

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway heeft een overeenkomst gesloten met fastfoodketen McDonald’s. Het partnerschap versterkt bestaande lokale overeenkomsten met klanten en franchisenemers van bezorgdienst McDelivery in markten over de hele wereld. Via de samenwerking moet de bezorgdienst van de keten, McDelivery, een boost krijgen.

Voor Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zal de samenwerking grote operationele voordelen bieden, zo werd in een verklaring gemeld.

McDonald’s gaf eerder aan veel toekomst te zien in zijn bezorgservice. Daarin wordt naast Just Eat Takeaway ook samengewerkt met concurrent Uber Eats.