Nieuwe regels private lease drukken leencapaciteit hypotheken

Huizenkopers die een private-leasecontract voor hun auto willen gaan afsluiten kunnen vanaf april veel minder lenen voor hun hypotheek, waarschuwen hypotheekadviseurs. Dan veranderen de regels voor de registratie van deze contracten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Met name huizenkopers met een modaal inkomen die van plan zijn tijdens de looptijd van hun autoleencontract een huis te kopen moeten oppassen.

Zowel de Hypotheekshop als De Hypotheker rekenen voor dat het tienduizenden euro’s in het leenbedrag kan schelen als huizenkopers een private-leasecontract hebben.

Nu is het nog zo dat 65 procent van een private-leasecontract wordt geregistreerd bij het BKR. De instantie registreert alle schulden boven de 250 euro die een looptijd van minstens één maand hebben. Vanaf april wordt de hele som van de autolening in de registers gezet en wordt deze dus meegenomen in het hypotheekaanvraagproces. De BKR-registratie voor private lease geldt pas vanaf het moment dat de auto geleverd is.

Volgens de Hypotheekshop is het aantal klanten met een private-leaseabonnement het afgelopen jaar “aanzienlijk” toegenomen. De adviseur ziet dat tweeverdieners die 1,5 keer modaal verdienen vaker een private-leasecontract hebben.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) waren er 231.000 private-leasecontracten in 2021 en neemt dat aantal nog steeds toe. De overgrote meerderheid die een autoleasecontract heeft is 35 jaar of ouder en geen starter. “De uitdaging van de combinatie tussen hypotheek en private lease zit vooral in de groep onder de 35 jaar”, zegt een woordvoerster, maar ze benadrukt dat deze groep dus heel klein is. De leasemaatschappijen waarschuwen al geruime tijd klanten voor de BKR-verandering, zegt de VNA.

Hypotheekadviseur De Hypotheker zegt dat het onderwerp nog niet erg leeft bij klanten, maar waarschuwt dat het verstandig is na te gaan of je tijdens de looptijd van het autoleasecontract van plan bent een huis te kopen. Ook de Consumentenbond waarschuwde al voor de impact van zo’n autocontract op het leenbedrag voor de hypotheek.

Kredietverstrekkers ING, Rabobank, en ABN AMRO laten desgevraagd weten dat het onderwerp bij klanten die bij de bank een hypotheek willen niet tot weinig speelt. De impact van de nieuwe regel kan afhankelijk van de situatie aanzienlijk zijn, verwacht Rabobank. ABN AMRO zegt de impact van de regel in de gaten te houden.