Omzet bouwmarktketen Hornbach stijgt in tweede coronajaar

Bouwmarktketen Hornbach Nederland heeft vorig jaar wat meer omzet geboekt dan in 2020. Het eerste coronajaar werd al gezien als een zeer goed jaar voor doe-het-zelfketens. Door de pandemie waren mensen meer thuis en daarom gingen ze vaker hun huis opknappen.

Het moederbedrijf van Hornbach heeft in zijn afgelopen gebroken boekjaar, dat liep tot eind februari, een omzet van 5,9 miljard euro geboekt. Dat is 8 procent meer dan in 2020. Concrete cijfers voor Hornbach Nederland, waar zestien van de in totaal 167 filialen zijn gevestigd, werden niet bekendgemaakt.

De Nederlandse winkels van Hornbach boekten op vergelijkbare basis een kleinere omzetgroei dan het Duitse moederbedrijf waar het onderdeel van is. Dat komt volgens de klusketen doordat er vorig jaar meer en strengere coronamaatregelen van kracht waren in Nederland dan in andere Europese landen. “Maar terwijl de gemiddelde omzet in de Nederlandse doe-het-zelfbranche negatief is ten opzichte van 2020, staat Hornbach Nederland in de plus”, aldus het bedrijf in een toelichting. Het gaat om een omzetgroei op vergelijkbare basis, dus zonder de opbrengsten van nieuwe filialen mee te rekenen. Het afgelopen boekjaar opende het concern vestigingen in Apeldoorn en in Kerkrade.

De winst voor aftrek van onder meer belastingen van het moederbedrijf steeg volgens een voorlopig cijfer met 11 procent tot 364 miljoen euro. De definitieve cijfers, de jaarrekening en de vooruitzichten worden in mei gepubliceerd.

Hornbach is behoedzaam in de verwachtingen voor dit jaar, “gezien de huidige situatie in de wereld en wat dat in de nabije toekomst met zich mee kan brengen”, aldus Hornbach Nederland-directeur Evert de Goede. De sector kampt onder meer met hoge grondstofprijzen door het herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis en door de oorlog in Oekra├»ne.