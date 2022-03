Onderzoek: werkenden vrezen problemen door brandstofprijzen

Een op de vijf werkenden is bang voor financiƫle problemen als de werkgever de reiskostenvergoeding niet verhoogt om te compenseren voor de stijgende brandstofprijzen. Daarnaast zegt 16 procent van de werkenden een andere baan te zoeken waar de reiskosten wel genoeg worden gecompenseerd als de huidige werkgever dit weigert, concludeert HR-dienstverlener Visma Raet na eigen onderzoek.

Volgens de wet mogen werkgevers maximaal 19 cent per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. Dit is niet verplicht. De meerderheid van de ondervraagden ontvangt een reiskostenvergoeding. Als de reiskostenvergoeding niet hoger wordt, geeft bijna een derde van de ondervraagden aan vaker thuis te zullen werken de komende weken.

Sommige werknemers krijgen ook een thuiswerkvergoeding, maar volgens Visma Raet is het de vraag of de 2 euro per dag die werkgevers onbelast mogen uitkeren de stijgende kosten kunnen blijven dekken. De helft van de ondervraagden die zo’n vergoeding krijgt zegt dat deze niet toereikend is. De thuiswerkvergoeding is bedoeld voor kosten voor onder meer koffie, thee, water en wc-papier. Twee op de drie werknemers krijgen helemaal geen thuiswerkvergoeding.

Volgens Visma Raet moet er met name voor werknemers die niet thuis kunnen werken, zoals mensen in de zorg en het onderwijs, goed gekeken worden naar de reiskostenvergoeding. Een oplossing kan zijn om meer uit te keren, want de 19 cent per kilometer en de 2 euro per dag zijn niet het maximumbedrag. Werkgevers worden dan voor het deel dat boven het onbelaste deel uitkomt belast. Ook kunnen werkgevers bijvoorbeeld leasefietsen geven aan personeel, zegt Visma Raet.

Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de overheid met een subsidie moet komen voor werkgevers om hun personeel te kunnen compenseren voor de stijgende brandstofprijzen.

Visma Raet ondervroeg ruim 2200 Nederlanders. Daarvan gaat 77 procent wel eens met de auto naar het werk. 71 procent van de ondervraagden ontvangt een reiskostenvergoeding. Maar 34 procent ontvangt een thuiswerkvergoeding.