Rekeningen voor Oekraïense vluchtelingen zijn grote puzzel

Voor Oekraïners die naar Nederland vluchten is het nog niet eenvoudig om een bankrekening te openen. Banken werken met toezichthouders en de overheid aan een oplossing voor dit probleem, geeft Betaalvereniging Nederland aan. “We hebben daar nog geen pasklaar antwoord op.” De processen die banken hanteren om buitenlandse studenten een rekening te laten openen kunnen daarbij mogelijk als voorbeeld dienen, aldus een woordvoerder. “Het is in Nederland ook mogelijk om tijdelijke BSN-nummers te verstrekken, daar wordt ook naar gekeken.”

Een bankrekening is voor vluchtelingen handig als ze gaan werken, wat voor de Oekraïners relatief makkelijk moet worden. Ook als ze leefgeld krijgen vanuit de overheid is een rekening praktisch. Dat kan echter nog wel enkele weken gaan duren, gaf de overheid al aan. Hoe lang de banken nodig hebben om het openen van bankrekeningen mogelijk te maken, weet Betaalvereniging Nederland nog niet. “Er wordt hard aan gewerkt.”

Oekraïense vluchtelingen kunnen het geld van hun rekeningen bij Oekraïense banken in Nederland uitgeven of opnemen als hun bankpasjes en creditcards ondersteund worden. Grote maar is wel dat daarbij wordt gekeken naar de wisselkoers van dat moment. De Oekraïense grivna daalde direct na de inval hard, maar herstelde zich daarna weer. Er gaat momenteel ruim 32 grivna in een euro.

Vluchtelingen die contant geld mee hebben genomen uit Oekraïne kunnen daar momenteel ook niet zoveel mee. Wisselkantoren hebben weinig interesse in die valuta omdat het voor hen erg moeilijk is om die weer om te wisselen voor euro’s, geeft de woordvoerder van de Betaalvereniging aan. “De Europese centrale banken zijn aan het overleggen om daar een oplossing voor te verzinnen.”