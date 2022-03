Russisch Gazprom zet Europese gasleveringen via Oekraïne voort

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom verklaart dat het gas blijft leveren aan Europa via de pijplijn door Oekraïne. De Europese verzoeken voor gasleveringen bedragen voor dinsdag 108 miljoen kubieke meter, tegen zo’n 105 miljoen kubieke meter een dag eerder.

Eerder werd al bekend dat Gazprom in maart tot nu toe meer gas levert dan de periode daarvoor. Dat heeft te maken met het feit dat klanten vrezen dat de gaskraan door sancties of door schade aan een belangrijke gaspijplijn door Oekraïne dicht zal gaan. Daarom proberen ze wat reserves aan te leggen nu het nog kan.

De Europese gasprijs bleef dinsdag echter onder de 100 euro per megawattuur op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. Rond 9.00 uur stond de gasprijs op 95,50 euro per megawattuur. De gasprijs beweegt daarmee rond het laagste punt in drie weken. Kort na de Russische invasie in Oekraïne werd voor gas nog een recordprijs van 345 euro per megawattuur betaald.

Door de oorlog in Oekraïne probeert Europa sneller van zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te komen. Dat kost echter tijd waardoor er op de korte termijn nog gas uit Rusland nodig blijft. Persbureau DPA meldde dat de Europese Commissie woensdag een plan zal presenteren voor een verplichte gasreserve. De EU-lidstaten moeten er dan voor zorgen dat ze elk jaar op 1 november 90 procent van hun opslagfaciliteiten voor gas gevuld hebben. Met de verplichte gasreserve moet Europa minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen uit Rusland.