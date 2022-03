Russische tegenhanger van Google onderhandelt met schuldeisers

Het Russische technologiebedrijf Yandex heeft adviseurs in de arm genomen om onderhandelingen te begeleiden met schuldeisers. De onderneming, die ook wel bekend staat als het Russische antwoord op Google, vreest financiële problemen doordat de handel in zijn aandelen in New York is opgeschort.

Advieskantoor Alvarez & Marsal laat via een woordvoerder weten Yandex te helpen bij onderhandelingen met een groep obligatiehouders. Volgens ingewijden zou Yandex ook een advocatenkantoor hebben ingeschakeld voor de gesprekken.

Yandex waarschuwde kort na de Russische inval in Oekraïne dat het mogelijk zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen. De beurzen in New York hebben de handel in aandelen van veel Russische bedrijven stilgelegd, waaronder die van Yandex. Dat geeft een groep obligatiehouders het recht om het volledige uitgeleende bedrag in één keer op te eisen. Het gaat om bijna 1,3 miljard dollar aan obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Als Yandex het bedrag daadwerkelijk zou moeten overmaken levert dat betalingsproblemen op.

Yandex, dat een notering heeft aan de New York Stock Exchange, is naar eigen zeggen zelf geen doelwit van westerse sancties. Het bedrijf staat bekend om zijn zoekmachine. Daarnaast biedt het bedrijf internetdiensten aan voor online winkelen of het streamen van muziek.