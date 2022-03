Staalconcern ArcelorMittal gestopt met Russische grondstoffen

ArcelorMittal, de grootste staalproducent van Europa, is gestopt met het gebruik van steenkool uit Rusland om zijn hoogovens op te stoken. Ook gebruikt ArcelorMittal, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, geen ijzererts van Russische leveranciers meer vanwege de sancties tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne.

Volgens de topman van de Europese tak van ArcelorMittal kwam eerder ongeveer een vijfde van het steenkool voor zijn Europese hoogovens uit Rusland. Het bedrijf is de afgelopen weken bezig geweest om het gebruik van Russische grondstoffen uit zijn productieprocessen te verwijderen. Er wordt nu meer uit andere landen gehaald.

Hij zegt verder dat Rusland nu waarschijnlijk meer steenkool en ijzererts aan China zal gaan leveren, in plaats van aan Europa. China is op zijn beurt bezig de importen van steenkool uit Australië sterk te verlagen.

Vanwege de oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland zijn de staalprijzen naar records gestegen. Beide landen zijn belangrijke staal- en ijzerertsproducenten en ArcelorMittal heeft de productie bij zijn Oekraïense fabriek stilgelegd.

De Europese Unie heeft ook een importverbod opgelegd op Russisch staal. Daarnaast kampen staalbedrijven met hoge energiekosten, waardoor de productie soms verlaagd moet worden. Dit raakt het aanbod en jaagt de prijzen verder aan.