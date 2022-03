Tesla-fabriek bij Berlijn eindelijk officieel open

De Tesla-fabriek bij Berlijn wordt op dinsdag officieel in gebruik genomen. Met de fabriek wil het Amerikaanse bedrijf het aloude Duitse autolandschap drastisch veranderen. Tijdens de openingsceremonie zal Tesla-oprichter Elon Musk naar verwachting de eerste Model Y-voertuigen van het bedrijf die in Duitsland zijn gemaakt aan klanten overhandigen. Dat is iets meer dan twee jaar nadat de bouw van de fabriek begon.

Bij de openingsceremonie wordt ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz verwacht, net als de minister van Economische Zaken Robert Habeck. De Tesla-fabriek is de eerste productiefaciliteit van het automerk in Europa. De fabriek staat in Grünheide, ten oosten van Berlijn.

Tesla begon in 2019 met de bouw van de assemblagefabriek die het Amerikaanse bedrijf een eigen productiebasis geeft op de grote Duitse automarkt. Het bedrijf had eigenlijk afgelopen zomer al met de productie willen beginnen. Lokale autoriteiten namen echter hun tijd met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen waren over het waterverbruik.

Tesla hoopt met de fabriek beter de concurrentie aan te kunnen met de Duitse rivalen Mercedes-Benz, BMW en Volkswagen. De fabriek, die is ontworpen om uiteindelijk ook batterijen te produceren, zou jaarlijks een half miljoen auto’s moeten gaan bouwen. De locatie biedt werk aan zo’n 12.000 mensen.