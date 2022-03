ACM gaat strenger toezien op energiebedrijven

Energiebedrijven die gas en elektriciteit leveren aan Nederlandse consumenten krijgen te maken met extra eisen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder wil onder meer dat de bedrijven aantonen dat ze beschikken over adequaat risicomanagement. Vorig jaar ging een aantal energiebedrijven failliet doordat de energieprijzen enorm waren gestegen.

Ook gaan de eisen voor deskundigheid bij de energiebedrijven omhoog. Daarnaast zullen ze “onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen”, aldus de ACM in een toelichting. “De eisen bieden geen garantie tegen faillissementen, maar kunnen de kans daarop wel verkleinen.”

Hiermee volgt de instantie aanbevelingen op naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op de leveranciers van energie. De onderzoekers concludeerden dat de ACM binnen de huidige wetgeving extra mogelijkheden heeft om het toezicht aan te scherpen. De nieuwe regels moeten van kracht worden voordat het nieuwe stookseizoen in oktober begint. De ACM gaat met de minister voor Klimaat en Energie bespreken hoe de aanvullende eisen ook in de nieuwe Energiewet, waar nog aan wordt gewerkt, een plek kunnen krijgen.

De toezichthouder gaat ook kijken hoe kwetsbare consumenten beter kunnen worden beschermd tegen de financiële gevolgen van een faillissement van een energiebedrijf. Zo ging vorig jaar Welkom Energie failliet. Volgens de curator zijn er zo’n 70.000 kleinverbruikers die schuldeiser zijn, gemiddeld voor een bedrag van 285 euro. Klanten die nog geld tegoed hebben van de energieleverancier, bijvoorbeeld omdat er een hoog termijnbedrag is vooruitbetaald, zien dit waarschijnlijk niet volledig terug.

Alle ongeveer 90.000 klanten van Welkom Energie werden overgenomen door Eneco. Die bood hun vervolgens een contract aan op basis van hogere tarieven. Daardoor waren oud-klanten van Welkom Energie van de ene op de andere maand opeens honderden euro’s extra kwijt. Huishoudens met lagere inkomens konden zo in financiële problemen terechtkomen.

De Consumentenbond laat weten blij te zijn dat de ACM het toezicht aanscherpt. “Wij waren al langer overtuigd van het feit dat er meer mogelijk is binnen de huidige wetgeving en hebben er ook bij de toezichthouder op aangedrongen die ruimte te pakken”, zegt directeur Sandra Molenaar. Volgens haar gaat de ACM ook met de Consumentenbond in gesprek over de uitwerking van de extra regels.