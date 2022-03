Cabinepersoneel hekelt onduidelijk mondkapjesbeleid

Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappijen zijn niet blij met de onduidelijkheid over het dragen van een mondkapje aan boord. Cabinevakbond VNC meent dat er aan boord van de vliegtuigen grote verwarring ontstaat. Daar is de bond niet blij mee, zo wordt in een verklaring gemeld.

Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia en reisorganisaties TUI en Corendon zeiden eerder met ingang van woensdag te stoppen met het handhaven van de mondkapjesplicht aan boord. Daarmee gaan ze in tegen het coronabeleid van de overheid. De bedrijven zijn bang dat het draagvlak, als verder nergens meer mondkapjes verplicht zijn, afneemt en er meer situaties met agressieve passagiers ontstaan. Wel zullen zij het dragen van mondkapjes nog dringend aanbevelen.

Volgens VNC werd dinsdag duidelijk dat versoepelingen voor veel bestemmingen toch niet gaan gelden. Daarop kwamen verschillende luchtvaartmaatschappijen met een lijst van ‘mitsen en maren’ die het mondkapjesbeleid er in de ogen van de bond niet bepaald duidelijker op maakt.

Volgens VNC zijn er nu verschillen tussen bestemmingen waar de mondkapjesplicht geldt, maar ook of het een heenvlucht of een terugvlucht betreft. Daarnaast gelden tijdens een vlucht verschillende regels. Daarbij zijn er door verschillende uitingen in de media ook verwachtingen gewekt bij passagiers en bemanning. De bond vreest ook dat de verwarring zorgt voor meer discussie aan boord.

Volgens VNC zouden maatschappijen zich aan de richtlijn van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) moeten houden. Daarin staat dat een mondmasker sterk wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. Ook voor personeel zou dat moeten gelden, aldus de VNC. De bond heeft samen met pilotenvakbond VNV daarover ook een brief gestuurd naar het kabinet.