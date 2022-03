Cannabisbedrijven stijgen op Wall Street na overnamenieuws

De cannabisbedrijven zijn woensdag omhooggegaan op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op twee overnamedeals in de sector. De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend na de opleving een dag eerder. Beleggers hielden daarbij de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 34.539 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,8 procent, tot 4476 punten, en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 13.955 punten.

De cannabisbedrijven Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis en Sundial Growers stegen tot meer dan 8 procent. De koerswinsten volgden op het nieuws dat Cresco Labs 2 miljard dollar betaalt om Columbia Care over te nemen. Aurora Cannabis koopt daarnaast TerraFarma, het moederbedrijf van Thrive Cannabis.

Olie werd opnieuw duurder vanwege de angst voor tekorten aan de brandstof. Rusland gaat van westerse landen betalingen voor olie en gas in roebels verlangen en de vraag is of die daarmee akkoord gaan. Een vat Amerikaanse olie werd 4,7 procent duurder op 114,36 dollar. Brentolie kostte ook 4,7 procent meer op 120,87 dollar.

GameStop maakte een koerssprong van meer dan 12 procent. Uit documenten die zijn ingediend bij toezichthouder SEC blijkt dat voorzitter Ryan Cohen van de verkoper van videogames 100.000 aandelen GameStop heeft bijgekocht. Zijn belang in het bedrijf is daarmee uitgebreid tot 11,9 procent.

Softwaremaker Adobe zakte bijna 8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De resultaten van voedingsproducent General Mills (plus 4,7 procent) werden wel goed ontvangen.

Nielsen Holdings daalde een fractie. Volgens persbureau Bloomberg overwegen de private investeringsbedrijven Brookfield Asset Management en Elliott Investment Management hun bod op het marktonderzoeksbureau te verhogen. Nielsen heeft naar verluidt een eerder bod afgewezen omdat het te laag zou zijn.

Okta zakte ruim 7 procent. De hack bij het Amerikaanse softwarebedrijf raakt mogelijk ook zijn klanten. Dat meldde de leverancier van authenticatiesoftware in een nieuw bericht over de cyberaanval die maandagavond bekend werd. De duizenden klanten van Okta hoeven volgens het hoofd voor beveiliging David Bradburry echter geen actie te ondernemen.

De euro was 1,0969 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder.