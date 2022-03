Damrak koerst af op positief begin na winsten in Azië

De Amsterdamse beurs koerst woensdag af op een positief begin na de sterke koerswinsten in Azië en op Wall Street. Het Damrak lijkt daarmee de koersverliezen die volgden op de Russische invasie in Oekraïne verder achter zich te laten. De oorlog in Oekraïne blijft de beurshandel wel domineren. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dat de vredesgesprekken met Rusland “zwaar” en “soms confronterend” waren. Maar hij zei ook dat er “stap voor stap” vooruitgang wordt geboekt.

Daarnaast zullen de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten naar verwachting deze week extra sancties aankondigen tegen Rusland. Dat zou donderdag moeten gebeuren als de Amerikaanse president Joe Biden ontmoetingen heeft met de NAVO en de Europese Unie in Brussel. Een belangrijk onderdeel van de sancties is naar verluidt een aanscherping van bestaande strafmaatregelen om het Moskou nog moeilijker te maken om sancties te omzeilen.

In Nederland is de stemming onder consumenten sinds de Russische inval in Oekraïne flink verder verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakte de graadmeter waarmee het vertrouwen wordt gemeten bijna naar het laagste niveau ooit. Alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren een half procent hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De hoofdindex eindigde dinsdag 1,4 procent hoger op 728,27 punten en keerde daarmee terug naar het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen.

In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten woensdag vooruit. In Tokio eindigde de Nikkei 3 procent in de plus dankzij een sterke koerswinst van techinvesteerder SoftBank. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,7 procent hoger door het aanhoudende herstel in de Chinese techsector.

Op het Damrak kwam Avantium nog met jaarcijfers. Het chemieconcern zag de omzet in 2021 met 11 procent stijgen, maar leed wel meer verlies. Volgens topman Tom van Aken was 2021 een belangrijk jaar voor het bedrijf vanwege de definitieve voortzetting van de bouw van de langverwachte bioplastics-fabriek in Delfzijl, waar plastic zal worden gemaakt op basis van suiker in plaats van aardolie.

De euro was 1,1031 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 109,48 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 115,82 dollar.