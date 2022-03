Egypte vraagt om nieuwe lening IMF vanwege Oekraïne-schok

Egypte gaat een nieuwe lening aanvragen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de in Washington gevestigde instelling heeft de invasie in Oekraïne ervoor gezorgd dat de inflatie in het Noord-Afrikaanse land hard is opgelopen.

“Het snel veranderende mondiale klimaat en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne stellen landen over de hele wereld, waaronder Egypte, voor belangrijke uitdagingen”, zei het hoofd van het IMF in Egypte, Celine Allard, in een verklaring. “In die context hebben de Egyptische autoriteiten het IMF om steun gevraagd bij de uitvoering van hun veelomvattende economische programma.”

Egypte is sterk afhankelijk van de invoer van tarwe uit Rusland en Oekraïne. De inflatie in het land steeg tot 10 procent in februari te midden van een bredere piek in de wereldwijde grondstofprijzen veroorzaakt door de oorlog. Volgens het IMF zou een reeks macro-economische en structurele beleidsmaatregelen het effect van deze schok op de Egyptische economie kunnen verzachten. Daarbij is het zaak om de kwetsbare mensen te beschermen, maar ook de veerkracht en de groeivooruitzichten van Egypte op middellange termijn in stand te houden, zo klonk het.

Afgelopen juni ontving Caïro de laatste uitbetaling van een programma van in totaal 5,4 miljard dollar om het land te helpen tijdens de coronacrisis. Egypte heeft eerder strenge bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Zo werd gesneden in lokale subsidies. Ook werd de waarde van de munt vanaf 2016 niet meer kunstmatig hoog gehouden door de overheid. Vooral arme Egyptenaren en mensen uit de middenklasse zijn getroffen door de maatregelen. Daardoor piekte de inflatie in 2017 op 34 procent.