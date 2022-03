Gevolgen leveringsstop Russisch gas kunnen volgens CPB groot zijn

Als Rusland de gaskraan zou dichtdraaien, kunnen de economische gevolgen voor Nederland groot zijn. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe analyse. Vooral bedrijven die actief zijn in de autobranche en kledingindustrie lijken kwetsbaar, omdat zij voor de leveringen van producten en onderdelen erg afhankelijk zijn van internationale ketens.

Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet is slechts zo’n 15 procent van het gas dat we in Nederland gebruiken afkomstig uit Rusland. Maar Nederland is via productieketens van bedrijven ook sterk verbonden met andere Europese landen. En de Europese economie is op haar beurt sterk verweven met de invoer van Russisch gas en Russische olie, onderstreept het CPB nogmaals.

Dit alles zou betekenen dat Nederland flink geraakt kan worden als de situatie rond de oorlog in Oekraïne verder escaleert en de Russische energietoevoer naar Europa zou stokken. Volgens de deskundigen van het CPB zou zo’n situatie niet alleen resulteren in hogere prijzen voor importen van energie. Ook tal van andere goederen zouden nog duurder worden. Niet alleen bedrijven, maar ook consumenten zouden dit voelen in de portemonnee. En alle sectoren van het bedrijfsleven zouden dan met krimp te maken krijgen.

De sancties die de Europese Unie en een aantal andere landen hebben opgelegd aan Rusland, hebben nu al economische gevolgen voor ons. Nederland wordt als handelsland zelfs relatief zwaarder getroffen dan veel andere landen, geeft het CPB aan. Maar op de middellange termijn blijft de impact voor de Nederlandse economie volgens het planbureau vooralsnog beperkt. Dit komt omdat de handel met Rusland klein is en Nederland waarschijnlijk meer gaat handelen met andere landen.

Eerder becijferde het CPB al dat de Nederlandse economie dit jaar zomaar in een kortdurende recessie zou kunnen belanden. Dat zou gebeuren als de oorlog in Oekraïne niet alleen leidt tot langdurig hoge energie- en grondstoffenprijzen maar ook bijvoorbeeld de wereldhandel duidelijk raakt. Het CPB waarschuwde ook al dat de koopkracht van Nederlanders mede door de oorlog in Oekraïne flink kan terugvallen. In de basisraming werd uitgegaan van een verlies van bijna 3 procent, wat de sterkste koopkrachtdaling in decennia zou zijn. Daarna heeft het kabinet wel maatregelen aangekondigd om de pijn wat te verzachten, maar die voorkomen niet dat mensen de situatie voelen in hun portemonnee.