Techinvesteerder SoftBank helpt Nikkei aan stevige winst

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een stevige winst gesloten. Vooral de grote Japanse techinvesteerder SoftBank ging flink vooruit dankzij het aanhoudende herstel in de Chinese technologiesector, waarin het bedrijf grote belangen heeft. De stemming werd daarbij gesteund door koerswinsten in de Amerikaanse techsector en de hoop dat de Chinese autoriteiten hun harde aanpak van de Chinese techbedrijven wat laat varen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 3 procent hoger op 28.040,16 punten. Het was de zevende winstbeurt op rij. SoftBank dikte 7 procent aan en was daarmee de sterkste stijger. Het bedrijf profiteerde ook van de speculatie dat meer grote Chinese techbedrijven eigen aandelen gaan inkopen. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde eveneens tot de kopgroep met een plus van 5 procent. Olieproducent Inpex steeg 1,9 procent.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 1,6 procent. De Chinese smartphonemaker Xiaomi steeg 4 procent na een omzetstijging van dik 21 procent in het vierde kwartaal. Ook kondigde de onderneming aan voor bijna 1,3 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Webwinkelconcern Alibaba, dat eerder deze week al bekendmaakte zijn aandeleninkoopprogramma op te schroeven, zette de opmars voort en klom 6 procent.

Het Chinese internetconcern Tencent won ruim 1 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten. Beleggers hopen dat Tencent zijn grote kaspositie zal aanwenden om eigen aandelen in te kopen. Ook maaltijdbezorger Meituan (plus 3 procent), die later deze week met cijfers komt, heeft flink wat geld in kas.

De beurs in Shanghai won 0,5 procent ondanks de aanhoudende zorgen over de strenge lockdowns in grote Chinese steden vanwege de opmars van het coronavirus. De Kospi in Seoul steeg 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent.