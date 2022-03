TotalEnergies: olieconcerns zitten mogelijk vast in Rusland

Olieconcerns als Shell en BP moeten mogelijk hun Russische bezittingen vasthouden ondanks het feit dat ze hebben gezegd dat ze het land zullen verlaten uit protest tegen de invasie van Oekraïne. Dat zei de topman van het Franse concern TotalEnergies.

Volgens Patrick Pouyanné heeft nog geen van de concurrenten die hebben gezegd Rusland te zullen verlaten dat ook gedaan. Ook omdat ze niet weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen, aldus de TotalEnergies-topman op RTL-radio.

Shell en BP hebben gezegd dat ze Rusland helemaal zullen verlaten, maar zijn tot nu toe nog niet met concrete stappen gekomen over hoe ze dat gaan bereiken. In tegenstelling tot de concurrentie heeft TotalEnergies gezegd dat het zijn belangen in bedrijven en bepaalde projecten in het land zal behouden, waarmee het kritiek van Greenpeace en de Church of England van de hand wijst.

TotalEnergies bezit ongeveer een vijfde van de Russische gasproducent Novatek. Ook bezitten de Fransen, rechtstreeks of via Novatek, grote belangen in Russische projecten op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas. In totaal heeft het concern bijna 13 miljard dollar geïnvesteerd in deze Russische installaties, en het heeft geen plannen om ze te verkopen, zei Pouyanné tegen RTL. Wel worden verdere investeringen stopgezet.

“Deze fabrieken zullen blijven werken, of ik nu wegga of niet. Als ik me terugtrek, geef ik 13 miljard dollar aan Rusland voor nul, want niemand wil deze fabrieken vandaag de dag kopen”, aldus Pouyanné. “Wilt u dat ik activa in Rusland opgeef om Russen te verrijken die wij onder sancties hebben geplaatst? Ik zal daar niet aan toegeven, want dat is volksverlakkerij.”

TotalEnergies stopt wel met de aankoop van Russische ruwe olie en diesel tegen het einde van het jaar, wanneer zijn contracten aflopen. Wat langlopende gascontracten betreft, zou een eenzijdige stopzetting van de aankoop betekenen dat Total miljarden dollars schadevergoeding zou moeten betalen aan Russische bedrijven, tenzij die onder regeringssancties worden geplaatst, aldus Pouyanné