Vattenfall sluit geen nieuwe gascontracten meer af met Rusland

Energieleverancier Vattenfall sluit geen nieuwe gascontracten af met Russische bedrijven. Het Zweedse bedrijf, dat ook in Nederland actief is, heeft alleen nog een aantal kortlopende contracten met Russische partijen. Die lopen tot eind volgend jaar.

Vattenfall was in september al gestopt met het afsluiten van nieuwe contracten met Russische bedrijven zoals staatsgasbedrijf Gazprom, zegt een woordvoerster. Daarover wil de energieleverancier alleen zeggen dat dit is gedaan om risico’s te verkleinen. Vattenfall gaat de lopende korte termijncontracten niet annuleren. Dan zou Gazprom profiteren van huidige, hogere marktprijzen en daarbij moet Vattenfall waarschijnlijk een boete betalen vanwege het opzeggen van het contract. Dit zou het aardgas ook weer duurder maken voor de klanten van het bedrijf.

Eneco maakte dinsdag bekend geen nieuwe contracten meer af te sluiten voor de levering van Russisch gas vanwege de invasie in Oekraïne. Dat bedrijf heeft nog wel een langetermijncontract met het Duitse bedrijf Wingas dat loopt tot 2030. Dat is een dochter van Gazprom.

Het Duitse energieconcern E.ON, moederbedrijf van Essent, liet vorige week al weten geen nieuwe contracten met Russische bedrijven af te sluiten vanwege de oorlog. Het heeft nog wel wat kortlopende contracten via dochters van Gazprom.

Dat bedrijven geen directe contracten meer afsluiten met Russische gasleveranciers wil niet zeggen dat er helemaal geen Russisch aardgas wordt gebruikt in Nederland. Alle energiebedrijven kopen gas in op een internationale gasmarkt waar al het gas collectief wordt aangeboden. Het gas wordt uit verschillende bronnen gemengd en ook het gas uit Rusland is daar onderdeel van. Het is voor bedrijven daarom niet mogelijk om Russisch gas te boycotten.

Naar schatting komt zo’n 15 procent van al het gas dat door Nederlandse energieleveranciers wordt ingekocht oorspronkelijk uit Rusland. Voor de hele Europese Unie is dat percentage veel hoger.