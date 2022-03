Ballast Nedam alert op duurdere inkoop en tekort aan personeel

Bouwer Ballast Nedam waarschuwt voor de impact van de oorlog in Oekraïne en het beloop van de coronapandemie, die de resultaten van de bouwer onder druk kunnen zetten. Daarbij speelt mee dat het bedrijf mogelijk moeite krijgt met het aannemen en behouden van personeel en grondstoffen en materialen steeds duurder worden. In een toelichting op de jaarcijfers over 2021 geeft het bedrijf evenwel aan dat dit jaar groei mogelijk is.

De bouwer sloot 2021 af met een omzet van ruim 1 miljard euro, waar dat een jaar eerder 948 miljoen euro was. Onder de streep bleef 42 miljoen euro over, tegen dik 31 miljoen euro in 2020. Verder zit de orderportefeuille van Ballast Nedam voor 1,7 miljard euro vol. Eind 2020 had het bedrijf nog voor 1,4 miljard euro aan werk op de plank liggen.

Bestuursvoorzitter Cenk Düzyol van Ballast Nedam toont zich tevreden met de resultaten, omdat deze volgens hem zijn behaald in lastige tijden. Wereldwijd zorgde de pandemie volgens Ballast Nedam voor onzekere tijden waarin de productie soms tot stilstand kwam en de prijsstijgingen hoog waren. Dit zorgt in de sector ook nog steeds voor grote druk op kosten en tijdige leveringen.

Het bedrijf voelt zich voor de komende tijd gesteund door de doelstellingen van het kabinet om structureel te investeren in infrastructuur en woningbouw. Verder heeft Ballast Nedam ook weer klussen aangenomen in de windenergiesector. Het gaat om Windplanblauw in het IJsselmeer en project Windpark Maasvlakte 2. De komende tijd wil het bedrijf meer windprojecten in binnen- en buitenland binnenslepen.

Verder ziet Ballast Nedam ook heil in internationale projecten in Afrika, het Caribisch gebied, Azië en Europa. Verder dragen overnames mogelijk bij aan de verdere groei van het bedrijf en kan Ballast Nedam ervoor kiezen om te investeren in vastgoedontwikkeling. Daarnaast zet de bouwer stappen met het verduurzamen van de activiteiten. Tegen 2030 wil het bedrijf volledig CO2-neutraal zijn.

Ballast Nedam maakt verder bekend dat het nog altijd met Schiphol in gesprek is over een regeling vanwege het tussentijds beëindigen van het contract voor de bouw van de A-Pier. De luchthavenexploitant besloot tijdens de bouw ervan te breken met bouwers Ballast Nedam en TAV. De bouw van de pier, die in 2019 al opgeleverd had moeten worden, ging gepaard met hogere kosten en duurde ook langer dan gepland.