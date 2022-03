Boskalis gaat kustlijn Afrikaanse landen Togo en Benin beschermen

De Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gaat werken aan de bescherming van de kustlijn van de West-Afrikaanse landen Togo en Benin. Door flinke erosie is de kust teruggetrokken. Dat vormt een bedreiging voor de infrastructuur en de leefomgeving van de lokale bevolking. Boskalis gaat onder meer het zogeheten zandmotor-concept inzetten.

Met het contract is een bedrag gemoeid van 55 miljoen euro. De financiering komt van de Wereldbank. Het gaat om een stuk kustlijn van in totaal meer dan 40 kilometer in beide landen. Het project omhelst onder meer de aanleg van nieuwe strandhoofden, een soort golfbrekers, en het herstel van bestaande strandhoofden. Ook worden stranden opgehoogd.

Aan de kant van Benin zet Boskalis het zandmotor-concept in, dat eerder ook al met succes is toegepast in Nederland. Daarbij wordt op een strategische plek een grote hoeveelheid zand aangebracht, die zich na verloop van tijd door natuurlijke beweging van wind, golven en stroming langs de kustlijn verspreidt.

Bij dit project gaat het om 6,4 miljoen kubieke meter zand, aldus Boskalis. De werkzaamheden beginnen direct en zijn naar verwachting eind 2023 klaar.