Industrie wil uitbreiding infrastructuur energie voor transitie

Industriële bedrijven zeggen graag te willen verduurzamen, maar ze klagen over de gebrekkige infrastructuur voor energie. Die zou te moeilijk toegankelijk zijn voor ondernemingen buiten grote industriegebieden. De hoofdinfrastructuur is te ver weg, waardoor de bedrijven hoge kosten moeten maken. “De energiekosten lopen op, terwijl er onvoldoende handelingsperspectief wordt geboden om te investeren in innovatieve verduurzamingstechnieken”, zeggen industriële bedrijven verspreid over heel Nederland uit negen sectoren.

Zij verenigen zich onder de naam Cluster 6, die bedrijven van buiten de vijf regionale industrieclusters zoals Rotterdam/Rijnmond moet samenbrengen. In een rapport, dat zij aan klimaat- en energieminister Rob Jetten hebben aangeboden, presenteren onder meer de brancheverenigingen voor de levensmiddelenindustrie en de afval- en recyclingsector hun kijk op verduurzaming.

Heffingen en subsidies zouden niet goed genoeg zijn afgesteld op de bedrijven. “Vooral het mkb betaalt onevenredig veel aan heffingen en heeft nauwelijks toegang tot subsidies”, stellen de negen sectoren. Ook is “een forse en tijdige uitbreiding van de benodigde infrastructuur essentieel om een betaalbare en haalbare energietransitie te realiseren”.

Over de uitvoering van de bevindingen uit het rapport wil de industrie in gesprek met provincies en netbeheerders. “Alleen zo kunnen bedrijven hun innovatiekracht ten volle benutten voor de energietransitie, kan de doelstelling van min 55 procent CO2-uitstoot in 2030 worden behaald en blijven bedrijven competitief. Naast de infrastructuur zelf is ook coördinatie over de regio’s en provincies heen noodzakelijk.”

Ook onder meer de metaal-, glas- en karton- en papierindustrie horen bij dit initiatief.