Johnson: bewijs dat Rusland probeert sancties te omzeilen

Rusland probeert om door het Westen ingestelde sancties te omzeilen met zijn goudreserves. Volgens de Britse premier Boris Johnson is hier bewijs voor gevonden.

“De Russen gaan natuurlijk proberen om de sancties op hun goud te omzeilen”, zei de bewindsman tegen journalisten in Brussel. Johnson trad niet in detail over de manier waarop dit gebeurt. Wel benadrukte hij dat er stappen genomen worden om deze Russische pogingen tegen te gaan.

In Brussel vindt momenteel veel topoverleg plaats. Zo was er donderdag een bijeenkomst van de G7, waarin zeven van de belangrijkste westerse industrielanden zitten.

Rusland kan door de vele sancties die tegen het land zijn ingesteld na de inval in Oekraïne niet meer bij een groot deel van zijn reserves aan buitenlands geld, goud en andere bezittingen. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere bondgenoten blokkeerden de toegang ertoe, zodat president Vladimir Poetin zijn oorlog tegen Oekraïne moeilijker kan financieren.