Ook discounter Action ontkomt niet aan prijsverhogingen

Discountketen Action zal net als vrijwel alle andere winkelketens de prijzen moeten verhogen om de torenhoge inflatie het hoofd te kunnen bieden. Topvrouw Hajir Hajji benadrukt in gesprek met het ANP dat het voor de keten daarbij vooral zaak blijft om de goedkoopste te blijven. “Dat is waar wij scherp op letten.”

De winkelketen waarschuwde eerder al voor hogere prijzen als gevolg van de gestegen kosten voor transport in een periode dat de inflatie toch al hoog ligt. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen voor veel grondstoffen en goederen nog verder de hoogte in geduwd. “Niemand komt hier onderuit”, aldus Hajji. Volgens haar lukt het Action vooralsnog de impact gering te laten zijn. “Door onze volumes kunnen wij nog steeds voordelig inkopen. Voor een aantal producten hebben wij ook nog genoeg voorraad staan”, aldus de topvrouw.

Volgens Hajji was 2021 geen makkelijk jaar. Ook de eerste elf weken van dit jaar zijn uitdagend geweest. “Covid is nog niet verdwenen. En de situatie in Oekraïne is verschrikkelijk”, zegt ze.

De oorlog heeft vooralsnog geen impact op het resultaat van het bedrijf. Hajji zegt attent te zijn op wat de inflatie doet met de reële inkomens van mensen, zoals het personeel van Action. Volgens haar ligt die bal niet alleen bij werkgevers, maar ligt hier ook een taak voor overheden. “Het is ook niet zo dat je zomaar een cao openbreekt”, aldus Hajji. Daarbij speelt mee dat het bedrijf in verschillende landen actief is en verschillende cao’s kent. Ook overheden per land kunnen verscheidene maatregelen nemen.

Qua ziekteverzuim, dat in veel sectoren aan het begin dit jaar door corona hoog lag, lijkt Action de dans te zijn ontsprongen. Hajji is ook opgelucht dat er geen winkels noodgedwongen hun deuren hebben moeten sluiten vanwege een personeelstekort. “Wij hebben daar niet zoveel van gemerkt.”

Hajji wil zich verder niet te veel wagen aan voorspellingen dit jaar. “Vorig jaar rond deze tijd dachten we qua corona ook dat we het ergste hadden gehad. Toen kampten we met winkelsluitingen aan het begin en aan het einde van het jaar vanwege corona”, aldus de Action-baas. “Ik hoop dat de coronamaatregelen voor een groot deel achter ons zijn. Maar het moet blijken nog hoe het daadwerkelijk gaat.”