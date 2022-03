Ook in februari minder bedrijfswagens verkocht

Europese autofabrikanten hebben ook in februari minder nieuwe bedrijfswagens verkocht. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA daalden de verkopen ervan in de Europese Unie vorige maand met 15,7 procent op jaarbasis na een min van 11 procent in januari. Mogelijk komt dit door het tekort aan chips waardoor er minder voertuigen beschikbaar zijn. Autoproducenten wereldwijd kampen ook met productieproblemen vanwege een gebrek aan onderdelen.

Vorige maand werden in heel Europa 131.874 nieuwe bedrijfswagens op kenteken gezet. Alleen van zwaardere trucks werden er iets meer verkocht. Bij de overige voertuigtypen en -klassen ging het om een daling.

Van de grote Europese automarkten was net als een maand eerder met name in Spanje en Frankrijk sprake van een forse daling van het aantal verkochte bedrijfswagens. Daar ging het om een daling van meer dan 20 procent. In Duitsland was er sprake van een min van dik 8 procent. De verkopen in Italiƫ daalden met bijna 5 procent. In Nederland ging het om een min van bijna 20 procent.