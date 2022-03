Producent van Marlboro wil Russische markt verlaten

Tabaksproducent Philip Morris International wil de Russische markt verlaten vanwege de invasie in Oekraïne. De fabrikant van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten verkoopt een aantal merken sigaretten al niet meer in Rusland, maar het is nog onduidelijk welke dat zijn. Philip Morris International boekt jaarlijks zo’n 6 procent van zijn omzet in het land.

Het concern voegt zich bij de almaar groeiende uittocht van westerse bedrijven uit Rusland vanwege de oorlog en de westerse sancties tegen Moskou. Eerder staakte de grote Britse tabaksproducent Imperial Brands, met sigarettenmerken als Gauloises, West en Davidoff, al zijn activiteiten in Rusland.

Rusland is gemeten naar volume de op drie na grootste tabaksmarkt ter wereld, met een geschatte waarde van meer dan 16 miljard euro per jaar. Bijna een derde van de volwassen bevolking in Rusland rookt. De Russische overheid haalt jaarlijks miljarden op met accijns op tabak.