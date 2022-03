Schiphol test gebruik nevel tegen verspreiding ultrafijnstof

Luchthaven Schiphol heeft een nieuwe techniek getest om de verspreiding van ultrafijnstof in de luchtvaart tegen te gaan. Op foto’s is te zien dat met een soort sproeiers nevel wordt geproduceerd bij een vliegtuig met op groot vermogen draaiende motoren. De fijnstofdeeltjes moeten zich aan de nevel hechten en daardoor snel weer op de grond vallen in plaats van dat die zich verder verspreiden. Nevel wordt in de bouw al gebruikt tegen stof en fijnstof.

Samen met onderzoeksinstituut TNO worden de resultaten nu geanalyseerd, waar voor de zomer uitkomsten van worden verwacht. “Als de verwachtingen bevestigd worden, wordt de komende jaren gekeken naar doorontwikkeling en opschaling van de techniek en hoe de innovatie onderdeel kan worden van de dagelijkse operatie op Schiphol”, aldus de luchthaven in een toelichting.

Deze test is een vervolgstap op eerder onderzoek van Schiphol met Wageningen University & Research (WUR) en Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Vakbond FNV riep vorig jaar werkgevers op Schiphol op maatregelen te nemen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan ultrafijnstof. De Arbeidsinspectie maakte in december bekend een onderzoek te openen om na te gaan of Schiphol de regels met ultrafijnstof overtreedt.

Die stof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, oftewel een tienduizendste van een millimeter. Zulke minieme deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, niet alleen van volwassenen en kinderen, maar ook van foetussen. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken.