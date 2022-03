Stellantis en LG gaan samen accufabriek bouwen in Canada

De Amerikaans-Europese autofabrikant Stellantis gaat samen met het Zuid-Koreaanse LG Energy Solution een nieuwe fabriek bouwen in Canada voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. De bedrijven steken gezamenlijk omgerekend zo’n 3,6 miljard euro in de nieuwe faciliteit in Windsor, Ontario.

Volgens de Canadese minister van Industrie François-Philippe Champagne, die in Windsor was voor de aankondiging, gaat het om “de grootste investering ooit” in de autosector van het land. De minister merkte daarbij op dat Canada “het enige land op het westelijk halfrond is met de capaciteit en de materialen om kobalt, grafiet, lithium en nikkel om te zetten in de volgende generatie batterijen die nodig zijn om elektrische auto’s van stroom te voorzien”.

Stellantis, eigenaar van automerken als Fiat, Jeep, Chrysler en Peugeot, stelt dat de nieuwe fabriek batterijen zal leveren voor een “aanzienlijk deel” van de productie van elektrische voertuigen van de autogroep in Noord-Amerika. De fabriek, die een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 45 gigawattuur zal hebben en werk biedt aan 2500 mensen, wordt naar verwachting in 2024 in gebruik genomen.

Topman Carlos Tavares van Stellantis verwacht dat de autoverkopen van het concern in Canada en de Verenigde Staten tegen het einde van het decennium voor de helft uit elektrische voertuigen zullen bestaan. In Europa, waar Stellantis ook batterijfabrieken bouwt in Frankrijk, Duitsland en Italië, is het bedrijf van plan om al zijn voertuigen, waaronder ook Citroën, Opel en Alfa Romeo vallen, tegen 2030 elektrisch te laten rijden.

Het Zuid-Koreaanse LG Energy Solution liet afzonderlijk weten dat het nog eens 1,4 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,3 miljard euro, zal investeren in de bouw van een accufabriek in de Amerikaanse staat Arizona. De bouw van deze fabriek begint naar verwachting in de komende maanden en is in de tweede helft van 2024 klaar voor productie.