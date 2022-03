Tencent krijgt weer tik op beurs na tegenvallende groei

Het Chinese techbedrijf Tencent was donderdag een van de aandelen die op de Aziatische beurzen in de belangstelling stond. Het bedrijf kwam met tegenvallende groeicijfers. In een call met analisten omarmden topman Pony Ma en voorzitter Martin Lau het Chinese overheidsbeleid van een meer gereguleerde techsector. Tencent werd in Hongkong meer dan 4 procent lager gezet.

Ook Samsung Electronics (min 1 procent in Seoul) kon op aandacht rekenen. Een groot pakket aandelen van de maker van mobiele telefoons, huishoudelijke apparaten en computers werd verkocht. Hoewel de verkoper van het aandelenpakket niet bekend is gemaakt, lijkt het erop dat de erfgenamen van de twee jaar geleden overleden oud-topman Lee Kun-hee daarachter zitten. Zij moeten omgerekend miljarden euro’s aan erfbelasting betalen en kunnen dat in termijnen doen.

Verder leken beleggers zoekende naar richting. De olieprijzen daalden weer licht, na woensdag met meer dan 5 procent te zijn gestegen. Tegelijkertijd waren er ook cijfers die aan lijken te geven dat de Chinese economie klappen krijgt door de strenge coronamaatregelen vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Zo worden bedrijven stilgelegd en steden vergrendeld. Verder lijkt de onzekerheid consumenten huiverig te maken om geld uit te geven.

In Japan maakten oliebedrijven Eneos Holding en Idemitsu Kosan bekend geen ruwe olie uit Rusland meer te willen kopen. Ze werden tot 0,9 procent lager gezet. Aandeelhouders van Toshiba (min 0,7 procent) stemden niet in met het plan van het bestuur om het bedrijf in twee├źn te splitsen. Ook een tegenvoorstel om alternatieven zoals een verkoop te overwegen kreeg geen meerderheid. De aandeelhouders hebben alleen een adviserende rol in de kwestie.

De Nikkei in Tokio steeg 0,3 procent tot 28.110,39 punten. De beurzen in Shanghai en Hongkong verloren tussentijds tot 0,3 procent en de Kospi in Seoul ging ook 0,3 procent omlaag. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een plusje van 0,1 procent.