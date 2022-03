TenneT: schade aan fundering op zee na aanvaring beperkt

De schade aan de onderbouw van een transformatorplatform op zee, waar vrachtschip Julietta D in januari tegenaan voer, lijkt mee te vallen. Volgens netbeheerder TenneT kan het werk aan het platform worden hervat. De plaatsing van het tweede transformatorplatform is nodig voor de realisatie van windpark Hollandse Kust Zuid. De installatie zal als gepland eind maart, begin april plaatsvinden.

Tijdens storm Corrie begin dit jaar raakte het schip op drift, precies in het gebied waar een windpark wordt gebouwd voor de kust van Noordwijk. Daarbij voer het schip eerst tegen een tanker aan en daarna tegen het transformatieplatform in aanbouw en ook tegen de fundering van een windturbine. Onderzoek wijst uit dat de schade beperkt is. De beschadigde delen van de onderbouw kunnen op een later moment worden gerepareerd. Het gaat vooral om verfschade en enkele deuken aan een van de poten. Ook een van de aanlandingsplatformen voor werkschepen is beschadigd.

Het aanhoudende onstuimige weer in februari heeft ervoor gezorgd dat inspecties van de schade niet eerder konden worden uitgevoerd. Naast de zichtbare schade boven water is ook onder water onderzoek verricht naar eventuele schade van de onderbouw. Na de plaatsing van het transformatorplatform kunnen de beschadigingen worden gerepareerd.