Vakbond FNV opent meldpunt voor ervaringen met bedrijfsartsen

Vakbond FNV maakt zich zorgen over plannen van de overheid om het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken als het gaat om re-integratie van zieke werknemers. Daarom heeft de bond een meldpunt geopend, waar mensen kunnen aangeven hoe ze de begeleiding van bedrijfsartsen en arbodiensten hebben ervaren.

Volgens FNV zijn de plannen bedoeld om capaciteitsproblemen bij uitkeringsinstantie UWV aan te pakken. Maar daarmee zou de toetsing van de arts van het UWV komen te vervallen, en dat is in de ogen van de bond niet verstandig.

“Een bedrijfsarts is verbonden aan de werkgever, een keuringsarts van het UWV niet. We vrezen dat door het plan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts onder druk komt te staan”, legt FNV-bestuurder Erica Hemmes uit in een verklaring. Zij is bang dat werknemers hiervan de dupe worden en wil hun ervaringen en belangen daarom onder de aandacht van de overheid brengen.

“Re-integratiekansen van zieke werknemers, die gemist worden door het advies van de bedrijfsarts of arbodienst, kunnen dan ook niet meer door het UWV hersteld worden”, aldus Hemmes, die aangeeft dat er straks zomaar duizenden mensen extra aanspraak kunnen gaan maken op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Dat zou de overheid naar schatting van de FNV ook veel extra geld kunnen kosten.