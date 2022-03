Chinese techbedrijven flink lager op beurs in Hongkong

De grote Chinese technologiebedrijven stonden vrijdag onder druk op de beurs in Hongkong. De zorgen over een hardere aanpak van de techsector in China staken de kop weer op. Ook wordt gevreesd dat Chinese bedrijven, waaronder voornamelijk techondernemingen met dubbele beursnoteringen, hun noteringen op Wall Street verliezen door strengere regels in de Verenigde Staten.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 2 procent kwijt. Webwinkelconcern Alibaba zakte 6 procent. Eerder deze week won Alibaba nog flink terrein dankzij een forse uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma. Internetconcern Tencent, dat deze week met teleurstellende groeicijfers kwam, verloor bijna 3 procent en maaltijdbezorger Meituan leverde 8 procent in.

JD Logistics kelderde bijna 14 procent in Hongkong. Het onderdeel van de Chinese webwinkel JD.com (min 6 procent) kondigde aan zo’n 1,1 miljard dollar te willen ophalen via de uitgifte van aandelen. De aandelen worden met korting in de markt gezet.

De andere graadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai daalde 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,1 procent hoger het weekeinde in op 28.149,84 punten. In Japan bleek dat de inflatie in maart op het hoogste niveau is uitgekomen in twee jaar.