Consumentenbond en Car Claim bundelen krachten bij sjoemeldiesels

De massaclaims die de Consumentenbond en Stichting Car Claim hebben ingediend tegen makers van sjoemeldiesels worden samengevoegd. Ook voor toekomstige claims van consumenten tegen automakers willen de twee partijen gaan samenwerken. Kopers van auto’s met sjoemelsoftware aan boord hebben wereldwijd al miljarden geëist van autoproducenten waaronder Volkswagen en Mercedes-Benz. In sommige gevallen zijn er ook al schadevergoedingen toegekend.

De Consumentenbond en Stichting Car Claim zien vooral in de omvang van het schandaal reden om de krachten te bundelen. “Nu het dieselschandaal veel groter is dan gedacht, vinden wij het belangrijk om dit probleem massaal aan te pakken”, aldus directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Het sjoemeldieselschandaal kwam aan het rollen toen een Amerikaanse toezichthouder ontdekte dat auto’s van het Volkswagenconcern minder uitstootten tijdens de standaardtest in een gecontroleerde omgeving, dan tijdens een test op de gewone weg. De auto’s bleken te zijn voorzien van software die de motorinstellingen veranderde als een standaardtest werd herkend. Die standaardtests zijn goed omschreven en worden altijd op dezelfde manier uitgevoerd. Bij normaal gebruik waren de auto’s daardoor veel vervuilender.

Nadat het schandaal uit was gekomen, pasten autoproducenten de software aan waardoor die bijvoorbeeld minder vermogen hadden dan geadverteerd. Ook waren de dieselvoertuigen daarna lastiger te verkopen en was de prijs daardoor lager. Via de schadeclaims willen consumenten daar genoegdoening voor.