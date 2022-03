Duitsland wil afhankelijkheid Russische olie snel halveren

Duitsland wil zijn afhankelijkheid van Russische olie tegen de zomer hebben gehalveerd. Daarnaast moet het land tegen de herfst de import van steenkolen uit Rusland hebben afgebouwd. Dat staat in een memo van het ministerie van Economische Zaken, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel dat inzage had in het stuk.

De memo komt op het moment dat westerse landen een front vormen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekra├»ne. Rusland blijft erbij dat het om een “speciale operatie” gaat. Volgens het Duitse statistiekbureau komt ongeveer een derde van de ingevoerde olie uit Rusland en 45 procent van de steenkool die door Duitsland wordt ge├»mporteerd.

“Tegen het midden van het jaar zal de Russische olie-invoer in Duitsland naar verwachting gehalveerd zijn”, citeerde Der Spiegel de memo. “Aan het einde van het jaar willen we bijna onafhankelijk zijn. In de herfst kan Duitsland onafhankelijk zijn van Russische kolen.”

Minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck bespreekt de kwestie over energieafhankelijkheid later op vrijdag. Der Spiegel citeerde ook bronnen bij het ministerie die zeiden dat een onmiddellijk embargo nog steeds ernstige economische en sociale gevolgen heeft.

Duitsland zou ook al een optie hebben genomen op drie drijvende terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas. Daarvoor worden locaties op de Noordzee en de Oostzee onderzocht. Deze platforms zouden al voor de winter van 2022-2023 gas moeten kunnen leveren, zo valt in de memo te lezen.