Economen: diepe recessie van 2 jaar voor Russische economie

De Russische economie zal in een diepe recessie van twee jaar belanden door de harde westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een peiling onder een groep economen door persbureau Bloomberg krimpt de economie dit jaar met 9,6 procent en met nog eens 1,5 procent in 2023.

Het zou de eerste economische krimp in twee opeenvolgende jaren zijn voor Rusland na de enorme crisis die in het land uitbrak door de val van de Sovjet-Unie dertig jaar geleden. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn keiharde sancties opgelegd, zoals het uitsluiten van Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT, embargo’s op Russische fossiele brandstoffen en het bevriezen van tegoeden van de Russische centrale bank. Ook verlaten veel grote westerse bedrijven Rusland.

De economen denken verder dat de inflatie in Rusland dit jaar gemiddeld zal uitkomen op 20 procent, het hoogste niveau in ongeveer twee decennia. Door de sterk in waarde gedaalde roebel moet Rusland veel meer betalen om producten uit het buitenland te halen. Dat wordt overigens wel steeds moeilijker door de handelsbelemmeringen die worden opgeworpen tegen Moskou.

Overigens zal de crisis in Oekraïne ook de wereldeconomie schaden. Grote organisaties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben al gewaarschuwd voor een impact op de groei, onder meer vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen door de oorlog, waardoor de inflatie verder wordt aangejaagd.

Ook de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen verwacht dat de groei van de wereldeconomie ondermijnd zal worden door de oorlog. Dat zei Yellen vrijdag in een interview met zakenzender CNBC.