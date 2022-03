Economie groeide in vierde kwartaal 2021 iets harder dan verwacht

De Nederlandse economie is het laatste kwartaal van vorig jaar iets harder gegroeid dan eerder gemeld, ondanks de omikrongolf en de lockdownmaatregelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de opwaartse bijstelling vooral te danken aan een stijging van de uitgaven door de overheid, die veel geld stak in zaken als coronasteun en vaccinaties.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het vierde kwartaal van 2021 met 1,0 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 februari, kwam de groei uit op 0,9 procent. Naast de stijging van de uitgaven door de overheid is de groei te danken aan de investeringen van bedrijven.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het bbp in het vierde kwartaal met 6,5 procent. Volgens de eerste berekening was dat 6,2 procent. Verder is de krimp van het eerste kwartaal aangepast van min 2,4 naar min 2,2 procent. De groei van het tweede kwartaal is aangepast van 10,4 naar 10,7 procent en de groei van het derde kwartaal van 5,2 naar 5,4 procent. De aanpassingen zijn vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de zorg en het saldo van de productgebonden belastingen en subsidies.

De economische groei over heel 2021 is uitgekomen op 5,0 procent. Bij de eerste berekening was dat 4,8 procent. De groei in het afgelopen jaar is vooral te danken aan het grotere handelssaldo en de hogere consumptie door huishoudens en de overheid. Ook is er meer geïnvesteerd dan in 2020.