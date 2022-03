EU-regeringen sluiten compromis over aanpak energieprijzen

De EU-regeringen zijn het na onverwacht lange en volgens ingewijden soms heftige discussies eens geworden over een reeks maatregelen die de hoge energieprijzen moeten drukken. De 27 lidstaten gaan op vrijwillige basis gezamenlijk gas inkopen en ervoor zorgen dat de ondergrondse gasopslag voor de komende winter voor 80 procent is gevuld, hebben ze afgesproken.

De Europese Commissie komt eind mei met voorstellen over een mogelijke ontkoppeling van de gas- en elektriciteitsprijs, beloofde voorzitter Ursula von der Leyen na afloop van de EU-top in Brussel. “Het is tijd daarnaar te kijken.” Ook zullen de gevolgen van een mogelijke invoering van een maximumprijs op gas worden onderzocht.

Nederland en Duitsland zijn vooralsnog tegen een prijsplafond voor gas, maar een aantal zuidelijke landen wil dat, tegen de bestaande regels van een vrije interne energiemarkt, toepassen om de energierekeningen voor hun burgers en bedrijven te drukken. Von der Leyen zei dat Spanje en Portugal bij hoge uitzondering aan de commissie toestemming kunnen vragen om maatregelen te nemen die leiden tot prijsverlagingen.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei dat de regeringen het dagelijks EU-bestuur hebben gevraagd om alle opties met alle partijen te bespreken om de door de Russische invasie in Oekra├»ne op hol geslagen energieprijzen tot bedaren te brengen. “De commissie zal gaan praten met alle betrokkenen, de grote olie- en elektriciteitsmaatschappijen en de distributeurs” om tot oplossingen te komen.