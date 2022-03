Europese gasprijs verder omlaag na lng-deal VS en EU

De Europese gasprijs ging vrijdag verder omlaag door een deal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, voor grotere leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Europa. De VS gaan Europa dit jaar minimaal 15 miljard kubieke meter lng meer leveren dan vorig jaar.

De Europese gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde met 4,5 procent tot ruim 106 euro per megawattuur. Ook donderdag zakte die prijs al.

Met de extra leveringen willen de VS de landen van de EU helpen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. De extra leveringen waren al eerder uitgelekt. Ook Canada gaat extra lng leveren aan Europa, maar heeft daar wat meer tijd voor nodig. Europa is voor zo’n 40 procent van zijn gas afhankelijk van Rusland.

De laatste maanden namen de gasleveringen vanuit Noord-Amerika, die daarvoor zeer klein waren, al toe omdat door de hoge gasprijzen in Europa het voor handelaren interessanter was om gas hierheen te vervoeren dan naar Azië. Door de oorlog in Oekraïne is daar de Europese wens bijgekomen om van het Russische gas af te gaan.

Ook de olieprijzen daalden. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 2,6 procent tot 109,23 dollar per vat (van 159 liter). Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, ging met 2,7 procent omlaag tot 115,85 dollar per vat.