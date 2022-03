Prosus daalt op beurs om afstand nemen van Russische investering

Techinvesteerder Prosus is vrijdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf maakte bekend dat het afstand wil nemen van het Russische autoverkoopplatform Avito, dat het in bezit heeft. Beleggers hielden verder vooral de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. De AEX-index sloot in de plus.

Prosus (min 2,6 procent) werkt aan de “ontkoppeling” van Avito, heeft topman Bob van Dijk gezegd. Analisten schatten de waarde van het Russische bedrijf eerder op 6 miljard dollar. Prosus verwacht ook de waarde van zijn belang van 27 procent in socialmediaplatform VKontakte ter waarde van 769 miljoen dollar te moeten afschrijven. Het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte eerder 2,6 procent in Hongkong. Ook verlaagde Credit Suisse het koersdoel voor Prosus.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 723,90 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent tot 1047,01 punten. Parijs daalde een fractie en Londen klom 0,2 procent. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent ondanks een forse daling van het Duitse ondernemersvertrouwen door de oorlog in Oekraïne.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste winnaar in de AEX met een winst van 4,3 procent. Staalconcern ArcelorMittal steeg 3,2 procent. Chipmachinemaker ASML klom 0,7 procent na de sterke koerswinsten bij de grote Amerikaanse chipmakers op donderdag. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij in de AEX met een min van 3,7 procent.

Eurocommercial Properties steeg 5,8 procent. De investeerder in winkelvastgoed zag het resultaat in het afgelopen jaar iets dalen. Ook liepen de huurinkomsten wat terug. Het dividend werd daarentegen flink opgeschroefd. In de MidKap deed apothekersbedrijf Fagron het nog beter en klom 7,4 procent dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

De euro was 1,0983 dollar waard, tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 113,60 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 120,45 dollar per vat.