Wall Street overwegend omhoog na stevige winstbeurt

De beurzen in New York gingen vrijdag overwegend omhoog na de stevige winstbeurt een dag eerder. De beurshandel stond daarbij vooral in het teken van de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden is vrijdag en zaterdag in Polen. Hij spreekt daar met zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda over de oorlog.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde nog maar twee onopgeloste grote geschillen te zien tussen Oekraïne en Rusland. Dat zijn de status van de Oost-Oekraïense regio Donbas en van het schiereiland de Krim. Over de overige belangrijke twistpunten, waaronder het door Oekraïne beoogde lidmaatschap van de NAVO, kunnen de strijdende partijen het eens worden volgens Erdogan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 34.793,30 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4527,86 punten en koerst af op de tweede winstweek op rij. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.173,95 punten, na de winst van 1,9 procent een dag eerder.

Bed Bath & Beyond won 7 procent. De verkoper van huishoudelijke artikelen heeft een akkoord bereikt met de activistische aandeelhouder Ryan Cohen om drie nieuwe bestuursleden aan te stellen. Nio zakte 8,5 procent. De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aantal afgeleverde auto’s viel tegen.

Ook andere Chinese bedrijven met beursnoteringen op Wall Street stonden onder druk. De vrees voor een hardere aanpak van de techbedrijven door Beijing en de zorgen dat deze bedrijven mogelijk hun beursnoteringen in New York dreigen te verliezen, hield deze aandelen in de greep. Webwinkelconcerns Alibaba en JD.com zakten tot 4,5 procent en taxidienst Didi Global verloor 9 procent.

The Honest Company kelderde 25 procent na tegenvallende resultaten. Het bedrijf voor consumentengoederen, dat is opgericht door actrice Jessica Alba, leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht door een aanzienlijke daling van de verkopen van maskers en ontsmettingsproducten.

De cannabisbedrijven stonden in de belangstelling na berichten dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden volgende week stemt over over de legalisering van cannabis op federaal niveau. Het Huis keurde deze legalisering in 2020 al goed, maar de wet strandde in de Senaat. Tilray, Aurora Cannabis en Canopy Growth stegen tot 13 procent.

De euro was 1,1011 dollar waard, tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 109,86 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent minder op 116,72 dollar per vat.