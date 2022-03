Bureau: Oekraïne begint met vervoer graan naar Europa via spoor

Oekraïne is begonnen met het transport van graan en andere landbouwproducten naar Europa via het spoor, nu de zeehavens van het land zijn gesloten vanwege de oorlog. Dat schrijft het Oekraïense landbouwonderzoeksbureau APK-Inform. Oekraïne is een zeer belangrijke exporteur van graan, mais, zonnebloemolie en andere landbouwgoederen.

Volgens APK-Inform zijn de eerste ladingen van een paar duizend ton nu verstuurd via het spoor door het westen van het land naar Europa. Oekraïne grenst aan de EU-landen Roemenië, Slowakije, Hongarije en Polen. De autoriteiten denken dat maandelijks wel 600.000 ton graan met de trein naar Europa geëxporteerd kan worden.

Voor de oorlog was Oekraïne maandelijks nog goed voor een export van meer dan 5 miljoen ton graan. Het overgrote deel ging via schepen vanuit havens aan de Zwarte Zee. Maar vanwege de oorlog zijn die havens geblokkeerd. Oekraïne heeft ook een exportverbod opgelegd voor bepaalde landbouwproducten om zo de eigen voedselvoorziening veilig te stellen.

Door de Russische invasie van Oekraïne en de verstoring van de export zijn de prijzen van landbouwgoederen sterk gestegen. Naast Europa is Oekraïne ook een belangrijke leverancier aan landen als bijvoorbeeld Egypte, Turkije, Pakistan en China.