Zurich Insurance verwijdert logo met Z online

Zurich Insurance Group heeft besloten zijn logo met de witte Z op een blauwe achtergrond te verwijderen van de sociale media. Het Zwitserse verzekeringsbedrijf, met het hoofdkantoor in Zürich, wil niet geassocieerd worden met de Russische inval in Oekraïne.

De invasietroepen gebruiken de hoofdletter Z van het Latijnse alfabet, onder meer op militaire voertuigen en vlaggen, als teken van steun voor de oorlog en propaganda voor het Kremlin. Moskou noemt de gewelddaden in het buurland een “speciale militaire operatie”.

Waar de keuze voor de Z vandaan komt, en niet het Cyrillische equivalent, is onduidelijk. Het zou kunnen staan voor “Zapad” (Westen), “Za pobedoe (Voor de overwinning), maar even goed voor “Zelenski”, de Oekraïense president op wie de Russische eenheden tot dusver vergeefs jacht maken. Zaterdag werd bekend dat wie in Beieren rondloopt met dat pro-Russische symbool een boete of zelfs gevangenisstraf kan krijgen.