Aandacht op beurzen voor InPost, Oekraïne en lockdown Shanghai

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar InPost. Verschillende investeringsbedrijven hebben naar verluidt interesse in een overname van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die een beursnotering heeft op het Damrak. Verder blijft de beurshandel vooral in het teken staan van de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen van dat conflict. Ook een gedeeltelijke lockdown in de Chinese zaken- en havenstad Shanghai zal de gemoederen bezighouden.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Shanghai daalde de beurs 0,2 procent. Voor twee districten van de stad met 26 miljoen inwoners is een lockdown afgekondigd om verdere coronabesmettingen tegen te gaan.

Op de aandelenbeurs in Moskou kan weer in alle Russische aandelen worden gehandeld. Wel zijn er nog altijd beperkingen. Zo is het beleggers verboden te speculeren op een koersdaling van Russische aandelen, bedrijfsobligaties of overheidsleningen. De handelssessie is ook korter dan normaal en duurt maar vier uur. Ook blijft het voor buitenlandse beleggers moeilijk om hun aandelen van Russische bedrijven te verkopen.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat verschillende investeerders zoals CVC Capital Partners en Hellman & Friedman mogelijk interesse zouden hebben in InPost. Het Poolse bedrijf trekt de aandacht van kopers doordat de waarde van het aandeel sinds de beursgang in januari vorig jaar met ongeveer twee derde is gezakt.

ASMI liet weten een nieuwe fabriek te hebben geopend in Singapore. Ook heeft het bedrijf plannen om een tweede productievloer te realiseren bij deze vestiging. Met de uitbreiding van de productiecapaciteit wil het chipbedrijf inspelen op de grote vraag naar chips en het wereldwijde chiptekort.

Ook Galapagos staat in de belangstelling. Het biotechbedrijf meldde dat samenwerkingspartners Gilead Sciences, Eisai en EA Pharma hebben aangekondigd dat het Japanse ministerie van Volksgezondheid een tweede indicatie heeft goedgekeurd voor het door Galapagos ontwikkelde Jyseleca, een middel voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige chronische ontstekingen van de dikke darm.

De olieprijzen gingen omlaag door de vrees dat de lockdown in Shanghai de vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent goedkoper op 109,46 dollar. Brentolie kostte 3,8 procent minder op 116,10 dollar per vat. De euro was 1,0946 dollar waard, tegen 1,0983 dollar op vrijdag.