Belgische krant: opnieuw inval bij Belgische depots PostNL

Belgische autoriteiten hebben maandagochtend een inval gedaan bij drie Belgische depots van PostNL vanwege mogelijke misstanden. Volgens het post- en pakkettenbedrijf zijn daarbij ook medewerkers meegenomen voor verhoor.

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen bevestigt de invallen in Wommelgem, Willebroek en Turnhout aan het Belgische persbureau Belga. Acht personen zijn volgens een woordvoerder in de ochtend gearresteerd. Later is een negende verdachte opgepakt. Het onderzoek, in samenwerking met de sociale inspectiediensten, duurt voort, en richt zich ook op valsheid in geschrifte, criminele organisatie en mensenhandel.

Een woordvoerder van PostNL zegt “zeer verbaasd en verontwaardigd over de gang van zaken” te zijn. De impact op de betrokken collega’s is volgens hem groot, al wil PostNL niet meer details vrijgeven. De depots in Wommelgem en Willebroek zijn verzegeld.

In november waren er ook al invallen bij drie Belgische depots van PostNL. De sociale inspectie stelde toen in het depot in Wommelgem bij Antwerpen overtredingen vast rond zwartwerk en deeltijdarbeid. Het depot werd enkele dagen verzegeld. In september staat er een proces gepland tegen PostNL en nog een ander pakjesbedrijf, GLS, rond sociale fraude.

PostNL stelt nu dat het “volkomen onduidelijk” is welk doel de nieuwe acties hebben. Het bedrijf heeft in de afgelopen maanden naar eigen zeggen steeds zijn volledige medewerking gegeven aan alle onderzoeken en vragen van de autoriteiten. “Er zijn geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht. Deze gang van zaken vandaag roept dan ook grote vragen op over de willekeurige behandeling door de instanties.”

PostNL Belgiƫ is onderdeel van PostNL. Het concern heeft momenteel tien pakkettendepots in Belgiƫ. De problemen daar hebben waarschijnlijk geen gevolgen voor de Nederlandse markt. Op het depot in Wommelgem worden geen pakketten behandeld voor Nederlandse klanten. PostNL geeft verder aan er alles aan te doen om de normale dienstverlening zo snel mogelijk te hervatten.