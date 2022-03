Biden plant in begroting hogere belastingen rijken en bedrijven

De Amerikaanse president Joe Biden gaat in zijn begrotingsplannen uit van een forse belastingverhoging voor rijke Amerikanen en bedrijven. Dat moet 2,5 biljoen dollar opleveren, wat 2500 miljard is. Omgerekend gaat het om zo’n 2,3 biljoen euro. De totale begroting bedraagt 5,8 biljoen dollar en ondanks de belastingverhogingen is er een begrotingstekort van 4,7 procent. Daardoor blijft de staatsschuld toenemen.

De extra belastingen betreffen onder meer een minimumbelasting van 20 procent op vermogenswinsten voor huishoudens met vermogens van meer dan 100 miljoen dollar. Daarmee worden onder meer beleggingswinsten aangepakt. Zo werden miljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos de afgelopen jaren vooral op papier veel rijker. Het grootste deel van hun vermogen zit in aandelen waarover ze nauwelijks belasting hoefden te betalen. Het aanpakken van de allerrijksten is dan ook bedoeld om linkse Democraten achter de begrotingsplannen te krijgen.

Voor bedrijven wil Biden de belasting verhogen naar 28 procent, waar dat nu nog 21 procent is. Eerder lukte het de president echter niet om dat plan, ondanks meerderheden in beide kamers, door het Congres te loodsen.

Verder geeft Biden 813 miljard dollar uit aan de strijdkrachten en 769 miljard dollar aan binnenlandse bestedingen. Ook gaat er meer geld naar politiekorpsen en veteranen. Voor olie- en gasbedrijven verdwijnen belastingvoordeeltjes, net nu de regering-Biden hen wil overhalen om meer te gaan produceren. Het Witte Huis trekt bovendien 200 miljoen dollar uit om de Amerikaanse productie van zonnepanelen te helpen. In de hele begroting zit 50 miljard dollar voor het aanpakken van klimaatverandering.

De begrotingsplannen van Biden zullen nu inzet worden van de nodige politieke onderhandelingen. Zowel Democraten als Republikeinen zullen proberen dingen aangepast te krijgen.