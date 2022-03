Milieuclub wil dat ING ‘echt’ stopt met financieren oliesector

Milieuorganisatie Fossielvrij NL roept ING in een nieuwe campagne op ‘echt’ te stoppen met het financieren van de fossiele industrie. Vorig week kondigde de bank aan per direct de financiering van de zoektocht naar en ontginning van nieuwe olie- en aardgasvelden te staken. Maar Fossielvrij NL vindt dat onvoldoende.

ING wil tegelijkertijd meer geld steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen. Over iets minder dan drie jaar moet de financiering van dit soort projecten met de helft zijn gestegen. Maar ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie. Zo verstrekt het concern nog wel krediet voor bijvoorbeeld olie- en gaspijpleidingen, om zo de toelevering van energie veilig te stellen. Ook blijft de bank werk aan bestaande olie- en gasvelden financieren.

Volgens een woordvoerder van Fossielvrij NL is de stap van de bank “een wassen neus als ING tegelijkertijd wel nog leningen verstrekt aan bedrijven die nieuwe fossiele projecten opzetten”. “Alsof je zegt: ik geef je géén lening voor een superjacht, maar hier is 5 miljoen euro”, zegt de woordvoerder.

Fossielvrij NL wil als onderdeel van de campagne onder meer een grote spaarpot van olietonnen voor het hoofdkantoor van ING gaan neerzetten. Daarnaast komt de organisatie met een petitie en een platform met hulpmiddelen voor mensen die zelf in actie willen komen. Via dat platform moet het bijvoorbeeld makkelijk worden voor klanten van de bank om een brief over de kwestie naar ING te sturen.

Fossielvrij NL en andere milieuorganisaties zien de aankondigingen van ING overigens wel als stap in de goede richting. Milieudefensie juichte het nieuwe beleid bij ING vorige week toe, maar had graag gezien dat de bank verder zou gaan. Het samenwerkingsverband Eerlijke Bankwijzer, dat regelmatig kritisch bericht over de klimaatprestaties van banken, wees er verder op dat de beperkingen alleen over projectfinanciering gaan. Grote bedrijven in fossiele brandstoffen kunnen dus nog wel leningen van ING krijgen.