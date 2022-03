Nederlandse export groeit met bijna 3 procent in januari

Nederland exporteerde in januari 2,7 procent meer goederen dan een jaar eerder. Er werden in de eerste maand van het jaar vooral meer aardolieproducten, chemische producten en transportmiddelen uitgevoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De exportgroei viel wel terug ten opzichte van december 2021. Toen groeide de export nog met 7,8 procent. Nederland importeerde ook meer. Het totale volume van de ingevoerde goederen was in januari 7,2 procent groter dan een jaar eerder.

Ook meet het CBS iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in maart vrijwel even gunstig als in januari. Dat komt bijvoorbeeld omdat de krimp van de Duitse industriële productie omsloeg in een groei. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor Nederland.

Een verbetering van de omstandigheden betekent echter niet per se een hogere groei van de export. Het CBS merkt ook op dat met ingang van januari 2022 de datawaarneming en -verwerking van de statistiek internationale handel in goederen zijn vernieuwd. Hierdoor is de ontwikkeling van de import en export ten opzichte van een jaar eerder met een grotere onzekerheid omgeven dan gebruikelijk.

Uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo bleek afgelopen week dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in maart hard is gedaald door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. “Het sentiment in de Duitse economie is ingestort”, zei Ifo-president Clemens Fuest afgelopen vrijdag in een verklaring. “Bedrijven in Duitsland verwachten moeilijke tijden.”