Sigarettenmaker omlaag op Wall Street na beslissing Walmart

Sigarettenproducent Altria is maandag lager geëindigd op Wall Street. Het bedrijf achter merken als Marlboro, L&M en Chesterfield werd door beleggers lager gezet nadat winkelketen Walmart bekend had gemaakt in een deel van zijn winkels geen sigaretten meer te zullen verkopen. Altria verloor 3 procent.

Tesla was een grote blikvanger en steeg 8 procent. De maker van elektrische auto’s wil een aandelensplitsing gaan doorvoeren. Daarmee moeten de aandelen beter verhandelbaar worden. Momenteel kost een aandeel Tesla haast 1100 dollar en daarmee is het vooral voor kleinere beleggers minder bereikbaar. Het aandeel Tesla werd in 2020 ook al eens gesplitst. Hoeveel nieuwe aandelen er in de plaats komen voor een aandeel moet nog worden besloten. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat Tesla zijn autofabriek in Shanghai voor ten minste een dag moet stilleggen vanwege de lockdown.

Apple steeg 0,5 procent en dat was de tiende dag op rij dat het aandeel omhoogging. Zo’n lange winstreeks maakte het techconcern sinds 2010 niet meer mee op de aandelenbeurs. De koerswinst kwam ondanks berichten dat het bedrijf de productie van de iPhone SE en AirPods de komende tijd wat wil terugschroeven vanwege een zwakkere vraag naar de producten. Volgens Nikkei Asia zou het gaan om een van de eerste tekenen dat de oorlog in Oekraïne en de opgelopen inflatie beginnen te drukken op de vraag naar consumentenelektronica, maar analisten zetten daar vraagtekens bij.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 34.955,89 punten. De brede S&P 500 dikte 0,7 procent aan tot 4575,52 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 14.354,90 punten.

De olieprijzen gingen hard omlaag door de vrees dat de lockdown in de grote Chinese stad Shanghai de vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie werd 9,2 procent goedkoper op 103,40 dollar. Brentolie kostte 9,2 procent minder op 109,61 dollar per vat. Oliebedrijven als Chevron (min 1,7 procent) en ExxonMobil (min 2,8 procent) daalden mee.

De euro was 1,0984 dollar waard, tegen 1,0971 dollar bij het slot van de Europese handelsdag.