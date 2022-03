Stijgende gasrekening grote gevolgen voor zwembaden en sauna’s

Veel bedrijven en particulieren hebben last van de stijgende gasprijzen. Voor zwembaden en sauna’s zijn de gevolgen echter nog eens een tandje extremer, al helemaal voor wie nog niet verduurzaamd heeft. Sommigen hebben daardoor geen andere keus dan de prijzen te verhogen, anderen verlagen de temperatuur van het water of moeten zelfs helemaal de deuren sluiten.

Vier keer zoveel

Sauna-eigenaar Hans Lebbink betaalt met zijn variabele gascontract inmiddels vier keer meer dan normaal gesproken. Aan RTL Nieuws vertelt hij dat hij de tarieven voor klanten daardoor met tien procent heeft moeten verhogen. Net zoals veel andere zwembad-eigenaren heeft hij, om staande te blijven, geen andere keus. Na twee jaar corona waarbij de deuren lange tijd gesloten moesten blijven, is er amper een buffer over om het kasverschil van de stijgende gasprijzen te kunnen opvangen.

Hoge energiekosten

Zwembaden zien de rekening ook flink stijgen. De energiekosten om een zwembad op temperatuur te houden zijn namelijk hoog. Op jaarbasis kan het bedrag oplopen tot maar liefst 150.000 euro, dus een procentuele stijging kan een grote hoeveelheid geld betekenen. Zwembadeigenaar Erik Weening besteedde vorig jaar tussen de 8000 en 10.000 euro per maand aan gas, maar zit nu bijna op de 30.000. Om de kosten te dekken werden leden gevraagd om wat extra’s te betalen. “Een bedrag van 2,50 euro extra aan energietaks. Dat deden ze zonder problemen,” aldus Weening.

Waarom stijgen de gasprijzen?

Verschillende factoren hebben invloed op de prijsstijging van gas. Ten eerste is de vraag gestegen omdat het na de coronacrisis beter gaat met de economie. Daarnaast is er een stijging van de prijs van CO2-uitstootrechten. Begin mei 2021 zorgde de koude temperaturen ervoor dat de gasprijzen omhoog gingen, in combinatie met lage voorraadniveaus en een beperkt aanbod vanuit Wit-Rusland en Rusland. De prijs daalde niet mee toen de temperaturen omhoog gingen, omdat de vraag hoog was als gevolg van de hoge steenkoolprijzen. Het Noorse aanbod viel daarbij ook nog eens terug door onverwachte onderhoudswerken op de site. De meest recente prijsstijging is te verklaren door de onzekere toevoer vanuit Rusland naar aanleiding van het conflict met Oekraïne.

Wat is de verwachting?

De verwachting is dat de gasprijs nog verder oplopen tot het voorjaar van 2022. De researchafdeling van de verzekeraar Euler Hermes is tot de conclusie gekomen dat de gasprijs in de termijnhandel zal oplopen tot 110 à 130 euro per megawattuur (MWh). Op dit moment kost gas in de termijnhandel rond de 70 euro per KWh. Begin dit jaar was dat nog ongeveer 15 euro. Volgens de onderzoekers komt er geen langdurige energiecrisis omdat vraag en aanbod vanaf het voorjaar weer normaliseren. Energieleverancier Eneco stelt dat het lastig is om ver vooruit te kijken. Het komende jaar blijven de prijzen waarschijnlijk hoog. De politieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne maken de situatie erg onvoorspelbaar. Voor zwembaden en sauna’s is het dus nog even volhouden geblazen.